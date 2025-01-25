Сразу три ресторана загорелись в одном городе России

Три ресторана загорелись в центре Краснодара Три здания, в которых находились рестораны, загорелись в центре Краснодара, сообщили представители муниципального центра управления городом в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии