Жильцы пятиэтажки на 50 лет ВЛКСМ в Омске остались без газа Жители многоквартирного дома № 16 по улице 50 лет ВЛКСМ вечером 15 октября заметили перебои с газом, а через некоторое время конфорки плит и вовсе потухли.
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