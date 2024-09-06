NASA подтверждило готовность миссии Europa Clipper к запуску в октябре

Космическое агентство NASA сообщило о готовности миссии Europa Clipper к запуску в октябре этого года после успешных испытаний, подтвердивших способность космического аппарата выдерживать суровые условия радиации вокруг спутника Юпитера Европы.
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