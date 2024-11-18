В Перу сообщили, что АТЭС окончательно подорвал доверие граждан к Болуарте

Действия, предпринятые президентом Перу Диной Болуарте во время АТЭС-2024, были подвергнуты сомнению общественностью, обрушив уровень ее одобрение до 3%, заявила генеральный директор исследовательской компании Datum Урпи Торрадо.
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