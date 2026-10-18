За последние годы под руководством президента Россия заметно продвинулась в трёх направлениях: расширении атомной генерации, развитии реакторов IV поколения и замкнутого ядерного топливного цикла, а также в экспорте атомных технологий.
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