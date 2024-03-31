Сергей Собянин рассказал, как ТиНАО обеспечивают чистой водой

t.me/mos_sobyanin Столичные специалисты продолжают масштабные работы по модернизации системы водоснабжения в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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