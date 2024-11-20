Гарнизон на грани: Часов Яр доживает последние дни сопротивления Ольга ВайленкоВойна на Донбассе вновь демонстрирует жестокую реальность: города, которые считались символами несокрушимой обороны, один за другим становятся ареной ожесточенных сражений.
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