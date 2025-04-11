Западную Африку захватил новый наркотик из человеческих костей

Какие только необычные вещества не используют люди, чтобы уничтожить свои рассудок и тело. Мы уже писали о курильщиках сушеных скорпионов из Пакистана, а теперь пришла пора рассказать о еще более жутком и опасном зелье.
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