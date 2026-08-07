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«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»

Хоккейный журналист Джимми Мерфи порассуждал о том, где может оказаться форвард Нэтан Маккиннон в случае своего ухода из « Колорадо ».

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