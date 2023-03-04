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Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд. У него 88 баллов в 62 играх

Никита Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд. Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5).

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