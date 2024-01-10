У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак

Глава Пентагона генерал армии США Ллойд Остин недавно обращался к врачам, у него выявили рак. О том, что министр обороны Остин находился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры, сообщил 6 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.