Мовные патрули на улицах и украинский новояз – что безумнее?

Николай Большаков 13 сентября 2024 г. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, продолжая дело убитой русофобки Ирины Фарион, не на шутку встревожен: в город прибыло слишком много беженцев из Донбасса, в результате вот уже второй год на улицах города всё чаще и чаще слышна русская речь.
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