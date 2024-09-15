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Русский Днепропетровск

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Мовные патрули на улицах и украинский новояз – что безумнее?

Николай Большаков 13 сентября 2024 г.   Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, продолжая дело убитой русофобки Ирины Фарион, не на шутку встревожен: в город прибыло слишком много беженцев из Донбасса, в результате вот уже второй год на улицах города всё чаще и чаще слышна русская речь.

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