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Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

В Красноярске предъявили обвинение врачу за потерю ребенка при лечении зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

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