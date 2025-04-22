Оперативниками задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку из Тамбовской области

В начале марта текущего года в МОМВД России «Уваровский» поступило заявление о мошенничестве. В ходе опроса потерпевшей пенсионерки 1948 года рождения установлено, что ей на телефон поступил звонок от якобы сотрудников организации, которая занимается заменой электрических счетчиков.