Оперативниками задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку из Тамбовской области

В начале марта текущего года в МОМВД России «Уваровский» поступило заявление о мошенничестве. В ходе опроса потерпевшей пенсионерки 1948 года рождения установлено, что ей на телефон поступил звонок от якобы сотрудников организации, которая занимается заменой электрических счетчиков.
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