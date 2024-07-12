ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ Стырившие сотни миллиардов долларов российских валютных резервов, западные ворюги сегодня из кожи вон лезут, чтобы изобрести благовидные предлоги для узаконивания своих воровских действий и окончательного присвоения украденного.
«Эти гои украли нашу хуцпу!»
Комментарии
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Sergiy Che
Ничто не ново....
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17 час.
Natalija Osminina
Всю историю про арестованные российские активы подробнейшим образом рассказывал Дробницкий. Это просто долги ЕС и США за поставленные им Россией ресурсы, которые они не могли оплатить в евро и долларах, а в рублях не захотели. https://yandex.ru/video/preview/14901825173187345164
Яндекс
yandex
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8 час.
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