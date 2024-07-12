«Эти гои украли нашу хуцпу!»

Natalija Osminina

Всю историю про арестованные российские активы подробнейшим образом рассказывал Дробницкий. Это просто долги ЕС и США за поставленные им Россией ресурсы, которые они не могли оплатить в евро и долларах, а в рублях не захотели. https://yandex.ru/video/preview/14901825173187345164