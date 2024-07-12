Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ты же в этой теме с этой новостью " согласился. Так пришел сюда гадить и развоить срач.  Ты сколько за свой срач дене...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...
  • Надежда
    Если мэр занимается такими делами, значит, он глуп до безобразия, ведь умный человек понимает, что недоброжелатели об...«Красавчик и шалу...
  • Natalija Osminina
    Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лек...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...

«Эти гои украли нашу хуцпу!»

«Эти гои украли нашу хуцпу!»

ЮРИЙ  СЕЛИВАНОВ Стырившие сотни миллиардов долларов российских валютных резервов, западные ворюги сегодня из кожи вон лезут, чтобы изобрести благовидные предлоги для узаконивания своих воровских действий и окончательного присвоения украденного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Ничто не ново....
Ответить
17 час.
Natalija Osminina
Всю  историю про арестованные российские активы подробнейшим образом рассказывал Дробницкий. Это просто долги ЕС и США за поставленные им Россией ресурсы, которые они не могли оплатить в евро и долларах, а в рублях не захотели.  https://yandex.ru/video/preview/14901825173187345164
Яндекс
yandex
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх