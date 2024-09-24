Лавров: Россия победит в развязанном Западом конфликте на Украине

Запад развязал конфликт на Украине, и единственным способом остановить его станет победа России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом в интервью ТАСС в преддверии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
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