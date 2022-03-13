Федеральное аге...
ЛентаЛентаРоссияНовороссия Украина СирияВесь Мир Политика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Федеральное агентство новостей №1

7 131 подписчик

Свежие комментарии

  • Александр
    пусть своими копытами стучит в стране нато!!! уберите с этого пространства эту кобылу надоелаКсения Собчак опр...
  • Валерий Ворожищев
    Все тайны "Титана" в толще океана и никакая конспирология не даст нам ответа.«Не принято говор...

Филолог Богач объяснил, какой шаг Льва Толстого потряс всех его современников

Филолог Богач объяснил, какой шаг Льва Толстого потряс всех его современников

Писатель Лев Толстой в романе «Воскресение» решился на шаг, который потряс всех его современников, рассказал кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач в эфире Медиагруппы «Патриот».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх