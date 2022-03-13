Филолог Богач объяснил, какой шаг Льва Толстого потряс всех его современников

Писатель Лев Толстой в романе «Воскресение» решился на шаг, который потряс всех его современников, рассказал кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач в эфире Медиагруппы «Патриот».