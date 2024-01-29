Китайский производитель AR-очков Xreal привлёк $60 млн и намерен конкурировать с Apple

Китайский производитель очков дополненной реальности Xreal в рамках очередного раунда финансирования привлёк $60 млн инвестиций, которые помогут компании конкурировать на рынке с будущими AR-устройствами Apple, Meta✴ Platforms и Google.
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