Миддлтон о Канаде на ЧМ-2023: «Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд. Но золотые медали у нас на шее»

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира. «Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд на чемпионатах мира! И все же золотые медали висят у нас на шее», – сказал защитник сборной Канады Миддлтон.