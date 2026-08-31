Депутат Гутенёв: количество навязанных россиянам кредитов упало в несколько раз

В России резко сократилось в несколько раз количество случаев навязывания потребительских кредитов и дополнительных услуг, сообщил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
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