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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Питере задержан глава азербайджанской группировки, которая избивала людей на улице

В Питере задержан глава азербайджанской группировки, которая избивала людей на улице

Юрий Кот Неужели тот самый "дядя Турал"? Слишком молод для дяди юнец. Задержан 18-летний глава азербайджанской группировки Турал Мамедов.

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Комментарии
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м
михаил
Это в зоопарках принято сберегать редких животных в отдельных клетках, а Россия не зоопарк, не должно быть , мало и многочисленных граждан, все должны быть одинаковы......
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17 час.
Владимир Алтайцев
Педераст, не6  коверкай  русский  язык, подонок нацистский . Смердишь ты  , падаль
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15 час.
ВС
Валентин Сухарев
В первую очередьнеобходимо вычистить либералов из власти. Именно с ихподачи и все беды России. С уважением.
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11 час.

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