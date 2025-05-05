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Киев может превратиться в руины: прогноз военного эксперта на 9 мая

Киев может превратиться в руины: прогноз военного эксперта на 9 мая

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Военный аналитик и полковник в отставке Михаил Ходаренок предупредил, что в случае попытки атаки Вооруженных сил Украины на Москву 9 мая, российский ответ последует практически незамедлительно.

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