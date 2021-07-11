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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 июля 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 июля 2021 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1215 =Все вы — выдающиеся создания, попавшие в ловушку своей собственной неуверенности и мелочности своей мысли = Вы поднялись так высоко в своём духовном совершенствовании, что начали сами формировать пространство! =Главное, будьте настолько заняты совершенствованием себя, чтобы не оставалось времени критиковать других =Единственное, что изменяется по мере вашего развития - это ваше представление о том, что приносит вам пользу! = Законы и Знания Души – это целительная сила Вечности, связь с бесконечным Мирозданием Божественной Любви = Идти по жизненному Пути с осознанием того, что на всё есть своё время, своё место и для каждого есть свой человек = Как можно чаще дарить: улыбку, Любовь, благодарность и прощение, создавая чистые Энергии Света в нашей Вселенной = Когда человек развит духовно, его Энергетическое Поле излучает больше Света, и другие тянутся к этой Энергии =Наведите порядок, прежде всего, в своих мыслях! Вы будете просто поражены тем, насколько всё изменится вокруг = "Непоколебимость моральной устойчивости, когда она достигнута, устраняет все помехи на Пути к Спасению"=Плохие мысли, чувства образуют тёмный пояс вокруг Солнца, который преломляет солнечные лучи.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ирина Авдеева
Благодарю!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ФРАЗЫ: "Как можно чаще дарить: улыбку, Любовь, благодарность и прощение, создавая чистые Энергии Света в нашей Вселенной . Когда человек развит духовно, его Энергетическое Поле излучает больше Света, и другие тянутся к этой Энергии!"

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