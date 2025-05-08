Вступило в силу перемирие, объявленное президентом Путиным

Началось объявленное президентом России Владимиром Путиным временное прекращение огня между Украиной и Россией с 8 по 10 мая - в дни празднования 80-летия Победы,<strong>Началось временное прекращение огня между Украиной и Россией — оно продлится с 8 по 10 мая, в дни празднования 80-летия Победы.