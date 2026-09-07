Экс-главком ВС Армении отказался от гражданства из-за политики властей страны

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Армении, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц, сыграв ключевую роль в создании армии республики, публично объявил о сложении с себя гражданства своей страны.
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