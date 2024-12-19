Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления (ВИДЕО)

Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления для проведения следственных действий. По словам очевидцев, Ахмада Курбанова под охраной полиции доставили на Рязанский проспект, где было совершено убийство.
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