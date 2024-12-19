Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления (ВИДЕО)

Александр Шутов

Этого отморозка судить и дать пожизненное, они что приехали к нам в Россию устаналивать свои порядки, гнать их всех надо, приежает работу один, так нет он тянет за собой всю семью, а сдесь им все, и помощь ив деньгах с жильем