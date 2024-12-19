Русская весна
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Русская весна

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Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления (ВИДЕО)

Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления (ВИДЕО)

Убийцу генерала Кириллова доставили на место преступления для проведения следственных действий. По словам очевидцев, Ахмада Курбанова под охраной полиции доставили на Рязанский проспект, где было совершено убийство.

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Комментарии
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Александр Шутов
Этого отморозка судить и дать пожизненное, они что приехали к нам в Россию устаналивать свои порядки, гнать их всех надо, приежает работу один, так нет он тянет за собой всю семью, а сдесь им все, и помощь ив деньгах с жильем
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