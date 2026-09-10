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Царьград

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Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 37% в 2026 году

Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 37% в 2026 году

Центральный банк Турции в 2026 году в седьмой раз подряд оставил учетную ставку на уровне 37%, что связано с инфляционным давлением и макроэкономическими показателями.

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