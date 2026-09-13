Роман Ротенберг открыл в Москве школу фигурного катания

В Москве состоялось открытие школы фигурного катания в академии "Красная машина". Роман Ротенберг проявил инициативу, а тренер Алексей Василевский сообщил о наборе учеников и планах развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Голикова предложи...
- Голикова предложи...
- ЮГ ООН предупреждает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым