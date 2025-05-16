Минцифры предложило направить 3%-й сбор с интернет-рекламы на поддержку «Яндекса», «Дзена», «VK Видео» и других крупных сервисов

Окончательное количество компаний должно быть одобрено правительством. Минцифры составило предварительный перечень сервисов, которые, а также участники реестра отечественного программного обеспечения смогут получить государственную поддержку в виде 3%-ного сбора, взимаемого с распространителей интернет-рекламы.
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