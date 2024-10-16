Пошлите его… то есть ему! А сами идите отмечать другой праздник, который вам по душе — их есть сегодня вон сколько, рассказываем! фото: AIКакой сегодня праздник 16 октября праздник, причем в целом ряде календарей, к которым обращаются люди за руководством к действиям.