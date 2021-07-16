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Главком ВМФ поздравил морских летчиков со 105-летием Морской авиации Военно-Морского Флота России

Главком ВМФ поздравил морских летчиков со 105-летием Морской авиации Военно-Морского Флота России

Он отметил в своем поздравлении, что «Морская авиация Военно-Морского Флота сегодня способна эффективно выполнять ответственные задачи в воздушном пространстве любого района Мирового океана, взаимодействуя с группировками надводных кораблей».

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