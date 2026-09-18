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Российские «Герани» сожгли пять судов в портах Одесской области

Российские «Герани» сожгли пять судов в портах Одесской области

Российские военные продолжают работу по осуществлению морской блокады Украины. Как сообщает Минобороны РФ, ударами беспилотников «Герань-4 Сикер» поражены ещё пять судов в портах Одесской области, а также в акватории Чёрного моря.

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