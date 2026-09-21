В Ростове землю под коммерцию продают за 7 млн после 3 лет неудач

В Ростове-на-Дону на торги 28 октября 2026 года повторно выставлен участок площадью 372 квадратных метра в переулке Кривошлыковском со стартовой ценой 7,03 миллиона рублей.
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