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Бюджет России недополучил нефтегазовые доходы в августе 2023 года

Бюджет России недополучил нефтегазовые доходы в августе 2023 года

Бюджет России недополучил нефтегазовые доходы в августе 2023 года Наталья МарковаВ августе 2023 года ослабление рубля и рост стоимости Urals не смогли обеспечить достижение базового уровня нефтегазовых доходов для бюджета России.

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