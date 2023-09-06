Бюджет России недополучил нефтегазовые доходы в августе 2023 года Наталья МарковаВ августе 2023 года ослабление рубля и рост стоимости Urals не смогли обеспечить достижение базового уровня нефтегазовых доходов для бюджета России.
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