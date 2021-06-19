Сказка для двоих

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Моя дочь - мразь. Письмо

Моя дочь - мразь. Письмо

"Привет, Кать!Я даже не знаю, с чего начать.Мне 35 лет, я взрослый самостоятельный человек, работаю в ИТ-сфере, на очень хорошей должности и с очень хорошей зарплатой, есть всё: квартира, небольшой дом, муж, который очень любит, есть дочь 15 лет.

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