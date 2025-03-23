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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Университет Бригама Янга отстоял преимущество на последних секундах

На последней секунде лидер Висконсина Джон Тонджи (37 очков, 10 из 18 с игры) пытался сравнять счет броском со средней дистанции, но промахнулся.

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