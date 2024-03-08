Экс-морпех Риттер: Бундесвер подставил США и НАТО, обсуждая удар по Крымскому мосту

Бывший разведки морской пехоты США, военный эксперт и аналитик Скотт Риттер, пообщался с журналистами РИА Новости и прокомментировал перехваченный разговор немецких офицеров, обсуждающих удары ракетами Taurus по территории России.
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