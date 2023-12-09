"Если Путин захватит Украину…" (с) Джозеф Робинетт Байден

". То обязательно нападёт на наших союзников". Т.е. Байден (турбосамоходный) усиленно пытается втюхать мировому общественному мнению идею кровожадности безумности Путина, типа, почему Путин нападёт на прибалтийских тигров, великую Польшу, северную чухонию и т.
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