Руины средневекового города обнаружили на юге Казахстана

В Жетысуской области на юге Казахстана обнаружили руины предпологаемого средневекового города. Об этом сообщил исполнительный директор общественного фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова в соцсети.
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