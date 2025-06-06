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Руины средневекового города обнаружили на юге Казахстана

Руины средневекового города обнаружили на юге Казахстана

В Жетысуской области на юге Казахстана обнаружили руины предпологаемого средневекового города. Об этом сообщил исполнительный директор общественного фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова в соцсети.

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