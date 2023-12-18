Экс-игрок Сенников: другие команды научились играть против "Зенита"

Бывший футболист московского "Локомотива", футбольный эксперт Дмитрий Сенников заявил, что ожидал конкурентной борьбы в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также рассказал, с чем связана потеря части мотивации у петербургского "Зенита".
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