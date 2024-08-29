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Почему нас должен интересовать информационный повод, связанный с основателем Telegram

Почему нас должен интересовать информационный повод, связанный с основателем Telegram

Владелец Telegram 39-летний миллиардер Павел Дуров задержан в Париже «за соучастие в терроризме, наркоторговле, педофилии и мошенничестве» после неудачной вербовки Павла Валерьевича французскими спецслужбами.

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