Почему нас должен интересовать информационный повод, связанный с основателем Telegram

Владелец Telegram 39-летний миллиардер Павел Дуров задержан в Париже «за соучастие в терроризме, наркоторговле, педофилии и мошенничестве» после неудачной вербовки Павла Валерьевича французскими спецслужбами.
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