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Дебютант UFC Дудакува про уроженку Атырау Алексееву: «Я не знаю правда она такая или преподносит публике»

Дебютант UFC Виктория Дудакова рассказала, как относится к эпатажу уроженки Атырау Ирины Алексеевой: «Ирина Алексеева – одна такая в своем роде, но я не знаю, она правда такая или так себя преподносит публике, но это далеко не всем нравится.

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