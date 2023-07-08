Дебютант UFC Дудакува про уроженку Атырау Алексееву: «Я не знаю правда она такая или преподносит публике»

Дебютант UFC Виктория Дудакова рассказала, как относится к эпатажу уроженки Атырау Ирины Алексеевой: «Ирина Алексеева – одна такая в своем роде, но я не знаю, она правда такая или так себя преподносит публике, но это далеко не всем нравится.