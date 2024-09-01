Выключатели света: атаки на инфраструктуру Украины становятся все масштабнее Ракетное искусствоПо военным объектам Украины 26 августа отработали более двух сотен ракет и дронов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Выключатели света: атаки на инфраструктуру Украины становятся все масштабнее Ракетное искусствоПо военным объектам Украины 26 августа отработали более двух сотен ракет и дронов.
Свежие комментарии