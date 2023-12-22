Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD, заявил, что для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе.