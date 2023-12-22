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Мировое обозрение

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Запад надеется захватить месторождения лития в Донбассе

Запад надеется захватить месторождения лития в Донбассе

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD, заявил, что для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе.

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