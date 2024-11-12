Полиция показала кадры жуткой аварии в Адмиралтейском районе. Под колесами мусоровоза утром 12 ноября погибла женщина.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Полиция показала кадры жуткой аварии в Адмиралтейском районе. Под колесами мусоровоза утром 12 ноября погибла женщина.