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Мойка78.ру Новости СПб

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Полиция показала кадры жуткой аварии в Адмиралтейском районе

Полиция показала кадры жуткой аварии в Адмиралтейском районе. Под колесами мусоровоза утром 12 ноября погибла женщина.

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