"Добить и вынести": Чего хотят русские на Украине и зачем западные СМИ "трубят" о "камбэке" Суровикина

После нескольких ударов по мостам в Киеве пресса стала писать о возвращении "Генерала Армагеддона" в зону СВО.
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