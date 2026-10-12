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Царьград

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"Добить и вынести": Чего хотят русские на Украине и зачем западные СМИ "трубят" о "камбэке" Суровикина

"Добить и вынести": Чего хотят русские на Украине и зачем западные СМИ "трубят" о "камбэке" Суровикина

После нескольких ударов по мостам в Киеве пресса стала писать о возвращении "Генерала Армагеддона" в зону СВО.

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