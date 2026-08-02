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Семь революционных медицинских технологий, которые еще десять лет назад казались невозможными

Семь революционных медицинских технологий, которые еще десять лет назад казались невозможными

Имплантат (слева) и робот-хирург (справа) / © Wikimedia Commons / Unido 1. Casgevy — первая в мире одобренная CRISPR-терапия для редактирования генов Долгое время технология CRISPR использовалась главным образом в научных лабораториях.

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