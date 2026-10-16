Ноябрь 2011-го. Прямой эфир, студия Первого канала, собранная к 30-летию Ксении Собчак. Депутат Госдумы Сергей Капков говорит в микрофон, что любит её.
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