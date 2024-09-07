Члены мобильных групп Штаба общественного наблюдения рассказали о ходе голосования в Петербурге

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации Член ОП Санкт-Петербурга Татьяна Кириевская, которая сегодня работает в составе одной из мобильных групп Штаба общественного наблюдения в Санкт-Петербурге, рассказала об обстановке в УИКах Петроградского района.
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