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Петербургский дневник

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Члены мобильных групп Штаба общественного наблюдения рассказали о ходе голосования в Петербурге

Члены мобильных групп Штаба общественного наблюдения рассказали о ходе голосования в Петербурге

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации Член ОП Санкт-Петербурга Татьяна Кириевская, которая сегодня работает в составе одной из мобильных групп Штаба общественного наблюдения в Санкт-Петербурге, рассказала об обстановке в УИКах Петроградского района.

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