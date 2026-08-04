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Царьград

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Иностранцам с судимостью закроют доступ к гражданству и проживанию в России

Иностранцам с судимостью закроют доступ к гражданству и проживанию в России

Путин подписал закон о запрете на гражданство и ВНЖ для мигрантов с судимостью.Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий кардинальные изменения в порядок получения иностранцами статуса проживания и гражданства в Российской Федерации.

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Maxim
Рабочая виза, как во всем мире..
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