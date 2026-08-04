Иностранцам с судимостью закроют доступ к гражданству и проживанию в России

Путин подписал закон о запрете на гражданство и ВНЖ для мигрантов с судимостью.Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий кардинальные изменения в порядок получения иностранцами статуса проживания и гражданства в Российской Федерации.
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